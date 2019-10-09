EGEİD'ten işçi haklarına destek sözü

Manisa İşçi Savunma Derneği Başkanı Nazif Gündüz ve yönetimini, EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu'na ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette kendilerini kabul eden EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aloğlu'na teşekkür eden Dernek Başkanı Gündüz, "Öncelikle EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu'na ve yönetim kuruluna misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler derneğimiz olarak işçi haklarını savunan, ücretsiz danışmanlık veren ve bunlarla ilgili seminerler düzenleyen bir organizasyonuz. 400'ü aşkın üyemiz bulunmakta. Sizlerle beraber projeler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İşçilerin yararına olacak olan her türlü projeyi destekleyeceklerini belirten EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Aloğlu, "Derneğimizin bünyesinde bulunan şirketlerde 2 bini aşkın çalışma arkadaşımız bulunmakta. Canları ve gelecekleri önce Allah'a sonrada bizlere emanet olduklarını çok iyi biliyoruz. Gerek istihdamı arttıracak, gerekse de çalışma arkadaşlarımızın menfaatlerine dönük her projede sizlere destek oluruz. Nazik ziyaretiniz için teşekkür ederiz" dedi.