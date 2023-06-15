Ege'nin İsot'unda hasat başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin coğrafi işaretli Emcelli Biberi pazardaki yerini aldı. Ege'nin İsot'u olarak da bilinen Emcelli Biberi pazarda kilosu 80 TL'den satışa sunuldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 150 yılı aşkın bir süredir Emcelli Mahallesi'nde öz çekirdeğinden alınan tohumlarla yetiştirilen Emcelli Biberlerini yaşatmaya çalışan Nurullah Akbay (40) evinin yanına 650 metrekarelik sera kurdu. Seranın içerisinde soba ısıtmalı sistemle 2 bin adet acı biber yetiştirdiğini belirten Nurullah Akbay, "Emcelli biberleri bizlere atalarımızdan kalan bir mirastır. Tohumları gelecek yıl değerlendirmek için alır ve saklarız. Ata tohumunun özelliğini bozmayız. Acısı ile ünlüdür. Mideyi yormaz yakamaz. Yemeklere güzel lezzet verir. Salatalarda, közlemelerde tüketilir. Bu yıl havalar yağışlı geçti. Normalde 15-20 gün sonra piyasaya çıkması beklenen Emcelli biberlerinin haziran sonunda ancak piyasada olur. Serada erken üretim yaptığımızdan piyasaya çıktı. Bu hafta pazara 150 kilogram getirdim. Kilosu 80 TL. Ayrıca serada da satış yapmaktayız. Bu biberin lezzetini bilen mutlaka alıyor" dedi.

"Dikim alanları daraldı"

Emcelli Mahallesinde atalardan kalma acı ve tatlı biber alanlarının her geçen yıl azaldığını belirten Akbay, "Şimdi biber yetiştiren azaldı. Biber dikimi alanları üzüm bağı oldu. Biber dikimi yapanlar parmakla gösterilecek kadar azaldı" diyerek, Emcelli Biberlerinin fidelerini de yetiştirerek satışını yaptığını söyledi. Pazara getirdiği 150 kilogram Emcelli Biberinin saat 15.00'de bittiğini belirten Akbay, "Kimi bir kilo, kimi yarım kilo aldı. Bazıları da 50 liralık alıyor. Allah bereket versin. Tamamını sattım" dedi. Akbay ayrıca isteyen müşterilerin serasına gelerek almak istedikleri kadar biberi kendilerinin de toplayabildiğini sözlerine ekledi.

Emcelli Biberinin özelliği

Biber üreticisi Nurullah Akbay, Emcelli Biberinin özelliklerini de şöyle anlattı: "Bizim biberlerimiz diğer biberler gibi değildir. Koyu yeşil, etli, sulu ve acıdır. Acısı sadece ağızda hissedilir, mideyi yakmaz. Bu arada bizim köyün havasından olsa gerek lezzeti bambaşka oluyor."

Emcelli biberleri diğer biberler gibi salatalarda, yemeklerde, turşu yapımında, kış için kurutularak tüketiliyor. Fırında kurutularak pul biber olarak da değerlendirilen Emcelli biberi özellikle közleme olarak pide ve ızgara etlerin yanında tüketiliyor.

Coğrafi işaretli ürünler arasına girdi

Ata tohumları ile 150 yıldan fazla üretimi yapılan, ismini Emcelli Mahallesinden alan Emcelli Biberinin bölge halkı, çevre il ilçelerden damak ve lezzetiyle kendini ispat ettiğini kaydeden Sarıgöl Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Akar, "Mahalle halkının ürettiği biberlerden elde ettiği tohumlarla tekrar fide üretip üretime devam ederek yıllardır üretimi yapılmakta ve sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bizde, Sarıgöl Kaymakamlığı olarak 2021 yılında coğrafi işaret çalışmalarını başlatarak yöresel çeşidin hak ettiği değeri bulmasını ve korunmasını amaçladık. 2023 şubat ayında coğrafi işareti Mahreç işareti ile Emcelli Biberimiz tescil edildi. Ata tohumları ile üretimi yapılan Emcelli biberi coğrafi işaretli ürünler arasına girmiş oldu" dedi.