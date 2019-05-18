Ege'nin şehit toprakları Samsun'un zirvelerinde

yıl etkinlikleri kapsamında Manisa'dan yola çıkan Manisa Anemon Trekking Gurubunun dağcıları, Manisa, İzmir ve Kütahya'daki şehit mezarlığından aldıkları toprakları Samsun'un zirvelerine serpti.

yıl etkinlikleri kapsamında Manisa Anemon Trekking Gurubu, ‘Ege'nin Şehit Toprakları 100. yılda Samsun'da faaliyeti düzenledi. Kulüp Başkanı Ömer Bülbül öncülüğünde toplanan dağcılar, yola çıkmadan önce Manisa Garnizon Şehitliği'nde, daha sonra ise İstiklal Savaşı gazisi Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin mezarının başında tören düzenlendi. Manisa'da alınan toprağın ardından yola çıkan dağcılar, İzmir'e gitti. İşgal askerlerine ilk kurşunu atıp şehit düşen gazeteci Hasan Tahsin'in, Konak'taki anıtı önüne gelen dağcılar burada tören düzenlendi. Törenin ardından Kurtuluş Savaşı Şehidi Süleymanoğlu İslam'ın Buca'daki mezarından toprak alan dağcılar, Dumlupınar Şehitliğine doğru yola çıktı. Dumlupınar şehitliğinde de toprak alan dağcılar, Samsun'a gitti. Samsun'a varan dağcılar, Manisa, İzmir ve Kütahya'daki şehitliklerden aldığı toprağı Samsun'un zirvelerine serpti.

Kulüp Başkanı Ömer Bülbül, yaptığı açıklamada, “Manisa'dan başlayarak İzmir, Dumlupınar ve Samsun'da sona eren Ege'nin Şehit Toprakları 100.yılda Samsun'da faaliyetimizi gerçekleştirdik. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.”