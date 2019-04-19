Eğitim-Bir-Sen Akhisar'da eğitimcilerle buluştu

Şube Başkanı Mesut Öner, okul ve kurumları ziyaret ederek kurum idarecilerinin ve eğitim çalışanlarının taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Yapılan değerlendirme toplantılarında eğitim çalışanları beklenti ve taleplerini ilettiler. Planlanan program kapsamında ilk olarak Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Mermer'i makamında ziyaret eden Öner, milli eğitim çalışanlarının talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretin devamında AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ve AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Öner, ziyaretlerin arkasından okullara geçerek özellikle öğretmenler odasında tüm eğitim çalışanları ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında Eğitim-Bir-Sen Akhisar ilçe yönetimi, okul temsilcileri ve üyelerle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Öner, “Hak, emek ve özgürlük temelli sendikal faaliyetlerimiz; doğruyu söyleme, yanlışa işaret etme kararlılığımız, dün olduğu gibi, bugün de yarın da sürecek. Amacımız ve hedefimiz, iyiye, doğruya katkıda bulunmak; sorunların çözümünü, haksızların, adaletsizliklerin giderilmesini sağlamaktır” dedi.

Söylem, eylem ve etkinliklerinin yol haritasını ilk kuruluş aşamasında belirledikleri temel değerlerden hareketle oluşturduklarını vurgulayan Öner, ”Eğitim-Bir-Sen olarak, tüm yıkıcı saldırılara inat, inanç ve kültür köklerimizden güç, medeniyet geçmişimiz ve pratiğimizden ilham alarak varlığın, barışın, hakikatin, umudun, sevginin mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Eğitim-Bir-Sen, Mehmet Akif İnan öncülüğünde, insanın varoluşunun kadim anlamını, tarihsel mirasını ve medeniyet değerlerini kuşanmış kamu görevlilerinin emek, adalet, özgürlük mücadelesini gerçekleştirmek üzere kurulmuştur. İdeolojik kamplaşmaların etkisiyle mevzilenen ve bu yolla mevzularını belirleyen çatışmacı sendikalardan farklı bir duruş sergileyen, düşünce ve sorun çözme yöntemiyle özgün bir sendikal hareket olduğumuzu göstermiş olduğumuz duruşla kanıtlamış bulunmaktayız“ şeklinde konuştu.

Emeğe değer katma noktasında örgütlenmeye dair bütün süreçlerin ortak hedefinin toplu sözleşme olduğunun altını çizen Öner, “Örgütlenmenin amacı; hakkınızı aramak ve pazarlık noktasında güçlü olmaktır. Dünyanın yeni düzen, insanlığın yeni paylaşım arayışlarına yöneldiği ve hız verdiği bir süreç yaşanmaktadır. Adalete, bölüşmeye, hakça paylaşmaya dair tenkit ve tekliflerin eskiye nazaran fazlalaştığını görmekteyiz. Türkiye'de de sendikal alana, toplu sözleşme mevzuatına dair kapsamlı bir tartışmanın yapılması gerekmektedir. Toplu sözleşme hakkının ve uygulamaların ideal çerçevesini birlikte tartışmalıyız. Emeğin hakkını aramasını, korumasını ve almasını sağlayacak sendikal haklar düzlemini birlikte oluşturmalıyız. ” dedi.

"Akhisar'da güçlü bir teşkilatımız var"

Akhisar'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ve görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyen Öner, “Akhisar ziyaretimiz kapsamında okullarımızı ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldik. Sıkıntılarını,taleplerini ve çözüm önerilerini aldık. İlçe yönetimimiz ve kurum temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Akhisar'da güçlü bir teşkilatımızın bulunması bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ziyaretimizde bizi en güzel şekilde ağırlayan ilçe temsilcimiz Mahmut Binay başta olmak üzere ilçe yönetimimize,okul yöneticilerimize,okul temsilcilerimize ve üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğitim-Bir-Sen Akhisar İlçe Temsilcisi Mahmut Binay, “Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanımız Mesut Öner ve yönetim kurulu üyeleri Akhisar ilçemizi ziyaret ettiler. Kurum ve okullarımızı ziyaret ederek eğitim çalışanlarının sorunlarını ilk elden dinlediler. Son olarak hep beraber okul temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı İl Başkanımız Mesut Öner ve Başkan Yardımcılarımız Halil Kallat ve Özgür Emeksiz'e üyelerimiz adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.