Eğitim-Bir-Sen İl Divan Toplantısını gerçekleştirdi

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi Genişletilmiş İl Divan Toplantısını Genel Başkan Vekili Latif Selvi'nin katılımıyla gerçekleştirdi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından Genişletilmiş İl Divan Toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Öğretmenevinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Çeyrek asrı geride bırakan köklü bir sendika olarak idealist insanlarla başlayan soylu mücadelemiz, erdemli sendikal hareketimiz yarım asra yürüyor. Kurulduğumuz günden bugüne esnafın camıyla, kaldırımın taşıyla, milletin arabasıyla hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Biz sesi değil, sözü yükseltmenin gayreti içerisinde olduk. Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmanın, taş üstüne taş koyabilmenin derdinde olduk. Sendikacılığı diğerlerine göre değil, değerlerine göre yapan bir teşkilat olarak ülkemiz, milletimiz, kamu görevlileri, mazlum ve mağdurlar için ter akıtmaya devam ediyoruz. Gelinen noktada ülkede değişim ve dönüşüme en büyük katkıyı sunan teşkilatız" dedi.

Toplantıya katılan Genel Başkanvekili Latif Selvi sendikacılığın, bürokratik ve hukuksal mücadele sonucunda hakkını alamayan insanların bir araya gelerek omuz omuza vermesiyle başladığını belirterek "Mehmet Akif İnan ve yol arkadaşlarının yıllar önce göstermiş olduğu kararlılık, bugün gelmiş olduğumuz sendikal noktanın temelini oluşturmuştur. Ülkemizin her noktasında teşkilatı olan bir Sivil Toplum Örgütü olarak bu millete olan borcumuzu, Milletimizin değerlerine katkı sağlayarak ödemeliyiz. Eğitim, entelektüel kapasite ve bilimsel yetkinliğin ana taşıyıcısı ve şekillendiricisidir. Ülke olarak bir başarı öyküsü idealiyle eğitimi, tüm unsurlarıyla eş güdümlü ve dinamik hale getirmeliyiz. Amaç, ideolojik dönüştürme, endoktrinasyon değil, kişide var olan cevherin ortaya çıkarılmasıyla insanlığın birikiminin buluşturulması, üretken, mucit bir neslin yetiştirilmesi olmalıdır. Zira bir toplumun geleceğine dair beklentileri ve hedefleri, birçok ana unsurun eş zamanlı olarak hareket ettirilmesi, yürütülmesi ve hayata geçirilmesiyle gerçekleşebilir" diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanununu önemsediklerini vurgulayan Selvi, "Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde kanun ile ilgili taleplerimizi dile getirdik. Öğretmenlik Meslek Kanununda Eğitim Yöneticiliği net bir şekilde ifade edilmelidir. Eğitim yöneticisi öğretmenler arasından belirlenmelidir. Eğitim Kurumlarına öğretmenlik mesleği dışından idareci atanmasına karşıyız. Eğitimin en önemli dinamiği öğretmendir. Bu yüzden bu ülkede 3600 ek göstergeyi en çok hak eden kesimlerden biri öğretmenler ve eğitim çalışanlarıdır. Çünkü eğitim her ülkenin en önemli meselesidir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Çerçi, "Genişletilmiş İl Divanının Eğitim-Bir-Sen ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir Sendika olarak üyelerinin özlük haklarını savunma yanında, değer yargılarımıza da sahip çıkan bir Sivil Toplum Örgütü olması Eğitim-Bir-Sen'in milletimiz nezdindeki kıymetini artırmaktadır" dedi.

Toplantı sonunda daha önce görev yapmış olan Şube Başkan Yardımcıları ve İlçe Temsilcilerine plaket verildi.

Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen divana Genel Başkanvekili Latif Selvi yanı sıra Şube Başkanı Mesut Öner, Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Temsilcisi Bilal Elbir, ilçe temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.