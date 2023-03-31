Eğitim Bir Sen Manisa Şubesi'nde Halil Kallat dönemi başladı

Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner'in Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcılığına seçilmesinin ardından, Şube Başkanlığına oy birliği ile Halil Kallat seçildi.

Şube binasında yapılan devir teslim törenine katılan Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, "08 Nisan 2016'dan beri büyük bir onur ve gururla taşıdığım Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanlığı bayrağını Şube Sekreterimiz Halil Kallat kardeşimize devrettim. Kendisine ve Yönetim Kurulu'na bu önemli görevde muvaffakiyetler diliyorum. Halil Kallat Başkanımızın ve ekibinin 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz hak, emek ve özgürlük mücadelemiz adına başarılı çalışmalar yapacağına, bayrağı daha ileri taşıyacağına inanıyor, güveniyorum. Uzun yıllar boyunca Manisa'da önemli çalışmalara imza attığımız Yönetim Kurulu Üyelerimize, dava arkadaşlarıma, çalışmalarımızda bizlere her daim destek olan görünmez kahramanlarımız üyelerimize can-ı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Mesut Öner'den devraldığı bayrağı daha da ileriye taşımaya çalışacaklarını ifade eden Kallat, "Mesut Başkanımıza şimdiye kadarki emekleri için teşekkür ederim. Yaptığı çalışmalara, harcadığı emeklerle ve döktüğü terlere biz şahidiz. Rabbim ondan razı olsun. Yalnız işimiz zor. Çıta çok yüksekte. Bu şanlı bayrağı daha ileriye taşımak için durmadan çalışacağız. Değerli Genel Başkan Yardımcımıza Ankara'daki görevinde muvaffakiyetler diliyor; yeni yönetim kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz" dedi.

EBS Manisa Şubesi Yönetim kurulu görev dağılımı ise şu şekilde oluştu: "Halil Kallat - Şube Başkanı, Ahmet Yasav - Şube Başkan Vekili, Mustafa Köseler - Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma), Adem Dönmez - Başkan Yardımcısı (Mali İşler), Özgür Emeksiz - Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme), Samet Güleryüz - Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim), Mehmet Taşçı - Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler)"

Halil Kallat kimdir

1972 yılında Manisa Karahüseyinli köyünde doğdu. İlköğrenimini Manisa Merkez Sekizeylül İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini 1991 yılında Manisa İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1995 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliğinden mezun olduktan sonra aynı yıl Yozgat Merkez Kırım Köyü İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. 1998 yılında askerlik dönüşü Yozgat Merkez Haydarbeyli İlköğretim Okulu'na matematik öğretmeni olarak atandı. 1999 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansı kazandı. Öğrenim durumundan aynı yıl Kütahya Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine atandı. Yüksek Lisansı tamamladıktan sonra 2003 yılında Manisa Mütevelli İlköğretim Okuluna atandı. 2005 yılında Manisa Fatih Anadolu Lisesine atandı. 2008 yılında Yunusemre İlçesi Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesine atandı. Bu okulda Matematik Öğretmeni ve Okul Müdürü olarak görev yaptı. 2018 yılında Yunusemre ilçesi Fatih Anadolu Lisesi'ne atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Kallat, uzun yıllar sendika yönetiminde farklı görevler alırken 30 Mart 2023 tarihi itibariyle Manisa Şube Başkanı olarak göreve başladı.