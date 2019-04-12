Eğitim-Bir-Sen sorunları yerinde tespit etti

Şube Başkanı Öner, okul ve kurumları ziyaret ederek kurum idarecilerinin ve eğitim çalışanlarının taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Yapılan değerlendirme toplantılarında eğitim çalışanları beklenti ve taleplerini sendika yöneticilerine iletti.

Planlanan program kapsamında ilk olarak Gölmarmara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuncay'ı makamında ziyaret eden Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, İlçe Milli Eğitim çalışanlarının talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretin devamında Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz ile bir araya gelen Öner, yeniden belediye başkanlığına seçilen Öz'e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretlerin arkasından okullara geçen Öner, özellikle öğretmenler odasında tüm eğitim çalışanları ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen ziyaretler sonrasında Eğitim-Bir-Sen Gölmarmara İlçe Yönetimi, okul temsilcileri ve üyelerle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Öner, "Anlayışın, insani değerlerin ve insana saygının itibar kaybettiği bir dünyada, şiddetin korkutucu boyutlarda artarak genel bir ifade ve ilişki biçimine dönüştüğü bir ortamda eğitimciler, şiddetin en büyük mağduru olmaya devam etmektedir. Herkes büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu davranmalı; caydırıcı ve toplumu şiddetten uzaklaştıran hukuki ve idari tedbirler bir an evvel ele alınmalıdır.” dedi.

"İl içi atamalarda sıra tayini gerçekleştirilmelidir"

İl içi atamalarda öğretmenlerin tercihleri hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak, yer değişikliği taleplerinin söz konusu sıraya göre karşılanması gerektiğini savunan Öner, “Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonucu öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinde mağduriyetler, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmayan olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. Ancak, il içi yer değişikliği işlemlerinin belli bir takvim dönemiyle sınırlandırılmaksızın, öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak, norm açığı oluştukça sürekli olarak gerçekleştirilmesi, eğitim-öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle öğretmen açığı oluşmasını ve sınıfların boş kalmasını engelleyecektir. Bunun yanı sıra, öğretmen açığının bu şekilde ivedilikle giderilmesi, ucuz işçilik olan ücretli öğretmenlik gibi istihdam biçimlerine olan ihtiyacı da ortadan kaldıracaktır." şeklinde konuştu.

"Sorunlar bekletilmeden çözüme kavuşturulmalıdır"

Sorunların giderilmesinin, çalışma şartlarının, mali, özlük ve sosyal hakların iyileştirilmesinin, hem millet hem kamu görevlileri hem de ülkenin geleceği için gerekli olduğunu vurgulayan Öner, “Gelir vergisi oranlarının reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmesi, 3600 ek gösterge sisteminin bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde kurulması, ek ders birim ücretlerinin artırılması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave tazminat ödenmesi, kariyer basamakları sisteminin yeniden işler hale getirilmesi, farklı istihdam türlerinin kaldırılarak atamaların kadrolu yapılması, öğretmenlerin ve eğitim paydaşlarının mutabık kalacakları bir Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılması gibi birçok konu en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır." dedi.

"Gölmarmara'dan memnun ayrılıyoruz"

Gölmarmara'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ve görüşmelerin verimli geçtiğini söyleyen Öner, “Gölmarmara ziyaretimiz kapsamında okullarımızı ziyaret ederek üyelerimizle bir araya geldik.Sıkıntılarını,taleplerini ve çözüm önerilerini aldık. İlçe yönetimimiz ve kurum temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk.Ziyaretimizde bizi en güzel şekilde ağırlayan İlçe Temsilcimiz Sayın Ahmet Edip Şen başta olmak üzere ilçe yönetimimize, okul yöneticilerimize, okul temsilcilerimize ve üyelerimize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğitim-Bir-Sen Gölmarmara İlçe Temsilcisi Ahmet Edip Şen ise şunları söyledi: “Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanımız Mesut Öner ve Yönetim Kurulu Üyeleri Gölmarmara ilçemizi ziyaret ettiler. Kurum ve okullarımızı ziyaret ederek eğitim çalışanlarının sorunlarını ilk elden dinlediler. Son olarak hep beraber okul temsilcilerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerinden dolayı İl Başkanımız Mesut Öner ve Başkan Yardımcımız Ahmet Yasav'a üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.”