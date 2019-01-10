Eğitim-Bir-Sen taleplerini milli eğitim müdürüne iletti

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve Yönetim Kurulu Üyeleri 'Eğitime Bakış 2018: İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu sunmak ve üyelerinden gelen talepleri iletmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin'i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin'e çözüm odaklı yaklaşımı, eğitim camiasının sorunlarına olan eğilimi, fiziki ve materyal eksikliğinden oluşan problemleri çözme konusundaki gayretlerinden dolayı teşekkür eden Öner, "Türkiye'nin nitelikli öğretmen sorunu olmadığını düşünüyoruz. Çünkü öğretmenlerimizin veri olabilecek bir nitelik eksikliği söz konusu değildir. Türkiye'nin, öğretmenlerin niteliklerini daha da artırmaya dönük taleplerini, isteklerini karşılayacak, kolaylaştıracak, özendirecek, ödüllendirecek mekanizmalara, sistemlere ve mevzuata ihtiyacı var.” dedi.

"Eğitimde geriye düşen, zirveye ulaşamaz"

Eğitimin, hem bilim hem de hizmet noktasında vazgeçilemez, ertelenemez, yok sayılamaz, devre dışı bırakılamaz, alternatifi oluşturulamaz bir alan olduğunu belirten Öner, “Çünkü ‘insan-mekan-zaman ilişkisinin' yaradılışından bugüne, insana, dünyaya ve hayata dair her işe, oluşa, olguya, işleyişe ve ilişkiye yön veren, yöntem ve içerik oluşturan süreç ve sonuçların her biri, ya doğrudan ya da dolaylı olarak eğitimin ürünü ve birikimidir. Kesin olan şudur ki, insanın kendini araması, bulması, kendini irdelemesi ve bilmesi, nihayet kendi olması eylemlerinde eğitim dışında bir kulvar, geçmişte ve bugün olmadığı gibi gelecekte de olmayacak. Bireyden topluma, devletlerden uluslararası kuruluşlara herkes bunun farkında olarak, eğitime önem ve öncelik veriyor, vermek durumundadır. Eğitimde geriye düşenin, ahlakta, adalette, merhamette zirveye ulaşması; bilimde öne çıkması, teknolojide önde olması, ekonomik ve diplomatik düzlemde fark oluşturması, gereksiz hayal ve imkansız hedef hükmündedir” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ”İlimizde eğitim öğretime genel anlamda sorunsuz bir şekilde başladık ve devam ediyoruz. Problemlerin ve sorunların çözümünde tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Sorunlara ortak çözüm bulabilmek adına gayret gösteriyoruz. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.