Eğitim-Bir-Sen teşkilatları artık Mesut Öner'e emanet

Manisa'yı artık Genel Merkez düzeyinde temsil edecek olan Mesut Öner, yerelde edindiği bilgi, beceri ve tecrübesini ülke geneline yayarak, ulusal ve uluslararası coğrafyalarda ümmetin ve milletin ihtiyacı olan bir neslin yetiştirilmesi gayesi ile Eğitim-Bir-Sen teşkilatlarını organize etmeye çalışacağını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen'in eğitim camiasında görev alan tüm kamu çalışanlarının hak ve hukuk mücadelesi içinde yer alan, ayrıca 15 Temmuz, referandum gibi Türkiye'yi ve milleti derinden etkileyen aynı zamanda toplumsal infial oluşturacak olaylarda her daim öncü rol oynayan bir sendika olduğunu ifade eden Mesut Öner kendisine tevdi edilen Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini layıkıyla yerine getirebilmek için var gücüyle çalışacağını söyledi. Çarşamba Günü Ankara'ya giderek görevine başlayacak olan Öner, bir ayağının sürekli Manisa'da olacağını da sözlerine ekledi.

Mesut Öner kimdir

1980 yılı Manisa Demirci doğumlu olan Mesut Öner, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünde, Yüksek Lisan eğitimini ise Manisa Celal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı. 2013-2016 yılları arasında Genç Memur-Sen Manisa Kurucu İl Temsilciliği görevini sürdüren Öner, daha sonra sırasıyla Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Yönetimi Başkan Yardımcısı (Basın İletişim), Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanlığı ve Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği görevlerinde bulundu. Toplumsal hassasiyeti bulunan her konuda her daim söyleyecek bir sözü olan, korkmadan, sıkılmadan cesur bir şekilde her daim topluluklara yön veren bir lider profili çizen Öner, aynı zamanda 54 STK'nın bir araya gelerek oluşturduğu Manisa Sivil Dayanışma Platformu Dönem Sözcülüğü ve Eğitime Destek Platformu Manisa İl Sorumluluğu görevlerini yürütmekte. Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen'in çekirdeğinden gelen Öner'e 19 Mart 2023 tarihinde Eğitim-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulunda bizzat Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından Teşkilatlanmadan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi tevdi edildi.