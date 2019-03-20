Eğitim-Bir-Sen'den işyeri temsilcilerine teşkilat eğitimi

Yunusemre ilçesinde görev yapan iş yeri temsilcilerine "Dünya'da ve Türkiye'de sendikal hareket ve Eğitim-Bir-Sen tarihi", "Teşkilat kültürü", "Sendikal temsil ve algı yönetimi" konularında eğitim verildi.

Manisa Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen eğitim programının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Teşkilat eğitimlerimizle, bilgiden hikmete yol alacağız, fikirden hakikate yöneleceğiz, iradeyi eylemle taçlandıracağız, irfanla, insanca yeni bir yolculuğa çağıracağız. İrfani bir kavrayış ve insani bir yürüyüşle, sendikal bilinçle ve sivil toplum örgütü direnci ile usulden esasa, ahkamdan ahlaka, mevcuttan makbule doğru bir istikamet yürüyüşünde olacağız. İşte bu yürüyüş, ‘yeni ufuklardan yeni umutlaradır." dedi.

"Yolculuğumuz istikametini kaybetmeden devam ediyor"

Geçmiş yıllarda yaptıkları teşkilat eğitimlerinde amaç olarak iki temel çerçeveyi ortaya koyduklarını dile getiren Öner, “Bunlardan ilki, bulunduğumuz yeri ve yürüdüğümüz hedefi belirleyen ‘zirveden yeni ufuklara', ikincisi ise hedefe yürüyüşün yönünü ve yöntemini ortaya koyan ‘içimize, işimize ve dışımıza yolculuk'tu. Çok şükür, ‘zirveden yeni ufuklara' yolculuğumuz da ‘içimize, işimize ve dışımıza' yolculuğumuz da istikametini kaybetmeden devam ediyor. Artık yeni bir eşikteyiz. Yenilenen fakat yozlaşmayan, dönüşen fakat eksenini kaybetmeyen, değişen, gelişen ve bu sayede değerini de yükselten bir sendikal kulvarın kurucusuyuz." şeklinde konuştu.

Biz cümle varlığın birliğine ve kardeşliğine inanırız

Örgütlülüğün bizzat bireyin dayanışma ruhunun, dayanışma iradesinin tecessüm etmiş hali olduğuna dikkat çeken Öner, “Geleneğimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi mayalayan anlayış ‘bir'dir, ‘birlik'tir.' Çünkü biz cümle varlığın birliğine ve kardeşliğine inanırız. Eğitim-Bir-Sen olarak, örgütlülüğümüzü ideolojik alanın dışında konumlandırmamızın, tekçi anlayışlara karşı çıkmamızın en büyük sebebi de budur. Biz diyoruz ki, örgütlülük bireyi, ferdi yok etmemelidir. Hele hele eğitim gibi tamamen olma ve dönüşme/dönüştürme ilkesine dayanan bir alanda bireyi yok sayacak, bir kalıba sokacak eylemlere karşı çıkmamız bu ilkenin zorunlu sonucudur.” diye konuştu.

"Eğitim Vizyonu'nda yer alan başlıkların bir an önce hayata geçirilmedir"

Eğitim Vizyonu'nda yer alan başlıkların bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunan Öner, “Eğitim sisteminin daha iyi hale gelmesi, eğitim çalışanlarının çalışma şartlarının, mali, özlük ve sosyal haklarının istenen seviyeye çıkması için daha çok gayret gösterecek, emek harcayacağız. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun destek kanunu olacak şekilde çıkmasını, 3600 ek göstergenin yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarını da kapsamasını istiyoruz. Öğretmeni eşi ile işi arasında tercih yapmak zorunda bırakan sözleşmeli öğretmenlik kaldırılsın diyor ve bunun için mücadele veriyoruz.” dedi.