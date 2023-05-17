Eğitim Bir-Sen'den tüm üyelerine hayat sigortası

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat, anlaşmanın tüm üyelerine hayırlı olmasını temenni etti.

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Halil Kallat, “Sendikacılıkta güvenin adresi, üyemizin güvencesiyiz. Bugüne kadar cari olan sigorta anlaşmasından tüm üyelerimiz veya yakınlarını yararlandırdık. Bundan sonra da aynı işlemi daha yüksek bir teminat ile yapacağız. Bugün için en düşük devlet memuru maaşının 5 katı, Temmuz'dan sonra 2,5 katı bir sigorta teminat bedeline tekabül edecek. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında onlarca üyemizin ağırlaşan hayat yüklerini bu sigorta çalışmamızla bir nebzede olsa hafifletme imkânı bulduk. Allah ülkemizi ve üyelerimizi her türlü kaza ve afetten muhafaza etsin. Yeni anlaşmamız hepimize hayırlı olsun.” dedi.