Eğitim-Bir-Sen'den üyelerine eğitim

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi düzenlediği kurslar ve eğitimlerle üyelerinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Yaklaşık 17 gün sürecek olan kurs Şehzadeler İsmet İnönü Kız Meslek Lisesinde akşam saatlerinde gerçekleşecek. Alanında uzman kişilerin görev alacağı kurs yapılacak deneme sınavı ile sona erecek. Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner planlanan kursun uygulama sürecinde ilk derse katılarak üyeleriyle bir araya geldi. Üyelerini geleceğe hazırladıklarını vurgulayan Öner, "Yarına bakışımız, dünden edindiğimiz tecrübelerin birikimi, umudumuzun bize aşıladığı güç, milletimizle birlikte olmanın doğurduğu öz güvende saklıdır. Üyelerimiz için planlamış olduğumuz bu etkinliklerle örgütlü olmanın en büyük direncimiz ve kazancımız olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk" dedi.

Kurs yanında Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezinin en güncel haliyle bastırmış olduğu hazırlık kitabının da üyelere katkı sağlayacağını dile getiren Öner, "Eğitim sistemimizin görünmeyen kahramanları olan siz değerli üyelerimizin, önünde bir kariyer basamağı olarak görünen bu sınavdan hak ettiği puanları alarak istediğiniz birimlere geçmeniz bizim en büyük isteğimizdir. Üyelerimizin ihtiyaç duyduğu durumlarda her zaman yanında olmayı bir görev olarak kabul ediyoruz. İnşallah verdiğimiz eğitimi kurs sonunda yapacağımız deneme sınavı ile pekiştireceğiz. Sendikacılığı sadece maddi bir kazanım aracı olarak görmeyen, üyelerinin hakları ve özgürlükleriyle birlikte çalışma hayatının diğer tüm unsurlarını da gözeterek, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşayabilmenin harcı, ekonomik olarak kalkınmanın kaldıracı, ülkemize karşı yapılan saldırıların kalkanı, içimizdeki kuklalara ve taşeronlara karşı direnç noktası; geçmişiyle barışık kültürel bir hamlenin mayalayıcısı, yarınlara iz bırakacak akademik araştırmaların icracısı olmak; sendikacılığı dünden bugüne, bugünden yarına köprüler kurmak, yeniden inkişaf ettirmek gibi bir misyonla yapmak tüm sendikal anlayışların üstünde bir yol tutmaktır. Çalışmalarımızı bundan sonra da bu bağlamda sürdürme azminde olacağız" diye konuştu.