Eğitim-Bir-Sen'den üyelerine kişilik analizi eğitimi

Manisa Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda yapılan eğitim programında konuşan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Örgütlenmenin hakkını veren teşkilatımız, dostlarla buluştuğumuz ocağımız ve tavır geliştirdiğimiz mutfağımızda üyeye ve ülkeye hizmeti artırarak sürdürecek, yeni imkanlarla yeni başarılara imza atacaktır. İçimize yolculuk hedefimizin gereği olarak üyelerimizin eğitimine önem veriyoruz. Bugünkü programımız da içimize yolculuğumuzun önemli bir parçasıdır." dedi.

Katılımcılar arasında öğretmenler yanında eğitim yöneticisi üyelerinin de bulunduğuna dikkat çeken Öner, “Eğitimi, ‘hizmetin üretim süreci' ve ‘hizmet yönetim süreci' olarak iki ana başlık altında düzenlemek ve yürütmek gerekiyor. Bu iki sürecin birbirini tamamlaması ve desteklemesi, hem ayrı ayrı hem de bir bütün olarak sorunsuz işlemesi önem arz ediyor. Bu sağlanmadan, gerçek bir eğitim sisteminden bahsetmek de eğitimde kalıcı ve kalkınmayı sağlayıcı başarıyı elde etmek de mümkün değildir. Eğitimde amaçlara ulaşılması ve kaliteli eğitim hizmeti sunulması; okulun iyi örgütlenmesine ve iyi yönetilmesine, okulların iyi yönetilmesi ise eğitim yöneticilerinin kariyer-liyakat ekseninde yetiştirilmesine ve seçilmesine bağlıdır. Kaliteli eğitim, ‘iyi öğretmen' ve ‘lider yönetici' ikilisini oluşturmayı ve ilişkisini doğru zeminde kurmayı gerektiriyor. Bu yönüyle, iyi öğretmen ve lider yönetici ikilisini bulmak noktasında ülkemizde sorun olmadığını görüyor ve biliyoruz. Sorun, bu ikili arasındaki ilişkinin, her birine ait mevzuat ve uygulama içeriklerinin doğru zeminde kurulmaması ve kurgulanmamasıdır. Yaptığımız bu eğitimin hem öğretmen, hem de eğitim yöneticisi üyelerimiz için verimli bir çalışma olacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

İki gün süren eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları yapılan törenle takdim edildi. Sosyolog-Yazar Yusuf Özkan Özburun'a ve programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Eğitimi de teşkilat eğitimini de önemsiyoruz. Vizyon belgemizde açıkladığımız işimize, içimize ve dışımıza yolculuğun her bir aşamasında mesafe katederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Daha nitelikli bir sendikacılığın yapılması, sendikal bilincin artması için teşkilat eğitimlerimiz yeni bir aşamaya gelmiştir. Bu bağlamda, 2019 bizim için eğitim yılı olacak. İşimiz eğitim, gücümüz eğitim” dedi.