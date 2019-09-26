Eğitim-Bir-Sen'in iş yeri temsilcileri toplandı

Son olarak Merkez İlçeler Yunusemre ve Şehzadeler'de iş yeri temsilcileri toplantısı gerçekleştiren Eğitim-Bir-Sen 5. Dönem Toplu Sözleşme Sürecini değerlendirdi. Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner süreçle ilgili iş yeri temsilcilerine bilgi verdi.

Yaptığı konuşmada, iş yeri temsilcilerinin teşkilatın iletişim köprüsü olduğunu ifade eden Öner, “Hak ve adalet, emek ve ekmek, özgür millet ve adil devlet için mücadele veriyoruz. Eğitim-Bir-Sen imzasıyla elde edilen haklar da tarihe gömdüğümüz yasaklar da tarihin kaydı altındadır. Eğitim sistemi ve felsefesi üzerindeki vesayet çemberinin parçalanmasının her evresinde fikrimiz, terimiz, gayretimiz var” şeklinde konuştu.

“Toplu sözleşme yasasının yetersizliğini, hakem kurulunun adaletsizliğini gördük”

Kamu İşveren Heyeti'nin güvenilirliğinin, toplu sözleşme yasasının yetersizliğinin ve hakem kurulunun adaletsizliğinin tarihe kaydolduğunu dile getiren Öner, “Herkesin fikrini aldık, herkesle birlikte karar verdik. Tekliflerimizde eksik de sorun da yoktu. Makul ve makbul tekliflerdi. Bu tekliflerde ‘ben yokum' diyebilecek kadro ve unvan, ‘biz unutulmuşuz' diyebilecek kurum, ‘çözüm sunulmamış' denilecek sorun yoktu diyecek kadar iddialıyız. Toplu sözleşme sürecinin her alanında yeterliliğimizle göz doldurduk. Toplu sözleşme tekliflerinde isabetimiz, müzakerelerde ehliyetimiz, hakem kurulu sürecinde konulara hakimiyetimiz gündem oldu. Kamu İşveren Heyeti müzakerede uzlaştı, tutanakta şaştı. Uzlaşmadan ve paylaşımdan kaçınan bir işveren tavrıyla karşılaştık. Kamu işvereni kazandıracak teklif sunmadı, biz de kazandırmayan teklife imza atmadık. Çünkü biz omuzlarımızda 1 milyonu aşkın üyenin haysiyetini, 5 milyon 200 bin kişinin mesuliyetini taşıyoruz. Mesuliyeti yerine getirdik, haysiyeti çiğnetmedik. İmza atmak kadar atmamak da doğaldır. Sendikal aklın ve ahlakın adı ve vasfı Eğitim-Bir-Sen'dir, Memur-Sen'dir. Hakem kurulu kararına manifesto niteliğinde 84 sayfalık şerh düşen ahlakı sendikal tarihe harf harf işledik.” dedi.

“Cüssesi büyük sorunlar, bütçesi olmayan okullar çelişkisi giderilmelidir”

Yeni eğitim-öğretim yılının hem sevinci hem de sancıları olduğunu dile getiren Öner, “Cüssesi büyük sorunlar, bütçesi olmayan okullar çelişkisinin giderilmesi gerekmektedir. Müşkülü ifade eden değil, müjde veren bir teşkilat olmak istiyoruz. Algılara teslim olmak, kusursuz cinayete kurban gitmektir. Mücadele sürerken okçular tepesini terk edemeyiz. Bizim domine etmediğimiz sahayı, başkaları manipüle eder” ifadelerini kullandı.

Sitem eden değil, sistem öneren çözüm odaklı sendikacılık yaptıklarını kaydeden Öner, sözlerini şöyle tamamladı: “Ders kitaplarının ‘dert' kitabı olmasına son verilmesini sağladık. İnsanı öteleyip bilgiyi önceleyen müfredata itiraz ettik. Raporlar, odak analizler hazırladık. ‘Sözleşmelilik son bulmalı, kamu sözleşmeli istihdam yanlışından kurtulmalı' dedik, bunun için mücadele verdik, veriyoruz. Atamalarda, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde personeli memnun etmenin esas olmasını istiyoruz. Doğruları alkışladık, hataları eleştirdik, eksikleri söyledik, önerilerimizi yetkililere ilettik, 2023 Eğitim Vizyonu ve yeni orta öğretim tasarımındaki gibi. Kariyer-liyakat sistemini isteyen biziz. Kadrolaşmaya, kayırmaya, torpile, nepotizme karşı; kariyer ve liyakatte uzmanlaşmayı, işte ustalaşmayı ilke edindik.”