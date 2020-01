Eğitim-Bir-Sen'liler Salihli'de toplandı

Salihli'de yapılan toplantıya Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, ilçe yönetimleri, kadınlar komisyonu başkanı ve üyeleri yanında AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ve Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, “Ülkemizin bağımsızlık ve özgürlüğü için verdiğimiz mücadelede, sivil toplum örgütü olarak her zaman yanımızda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Biz milletimize verdiğimiz sözleri gece gündüz çalışarak tek tek yerine getiriyoruz. En son yerli ve milli otomobilimizi üretim aşamasına getirerek bir görevimizi daha yerine getirmiş olduk. Bundan sonrada milletimize hizmet yolunda bütün hedeflerimizi yerine getirmek için koşturmaya devam edeceğiz. Yürüdüğümüz bu yolda sizin gibi nezih ve güçlü bir teşkilatın desteği bizleri memnun etmektedir.” dedi.

Konuşmasına AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in genişletilmiş il divan toplantısına katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Yeni ufuklardan yeni umutlara yönelen yürüyüşümüzde, ayak bastığımız her yeri özgürleştiren, vesayeti temizleyen bir özne olarak tarihe not düştük. Akıl, ahlak, ilim her zaman rehberimiz oldu. Ortaya koyduğumuz fikirleri, paradigmayı, felsefeyi kayıt altına almayı, üyelerimiz ve milletimizle paylaşmayı mücadelemizin parçası kıldık.” şeklinde konuştu.

“Akif'in bedenen öldüğü o gün, Asım'ın nesli gerçek manada doğmuştur”

Milli değerlerimizi yansıtan eserleriyle ve mücadeleci kişiliğiyle bugünü aydınlatmaya devam eden Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 83. yıl dönümünde rahmetle yad eden Öner, “Umutsuzluğun karanlığında kaldıkları her durumda milletlerin ruhunu, aklını ve yolunu aydınlatan meşaleler vardır. Onlar bizlere çıkış ve çözüm yolunu; aklın, ilmin, direnişin, kurtuluşun, gayretin, mücadelenin, yenilenmenin ve yenilmemenin yolunu gösterir. Onların yaktığı meşale her zaman içimizde, ruhumuzda özgürlük ve istiklal ateşini tutuşturur. Onlar zamanları, mekanları aşan şahsiyetleriyle ortak kültür varlıklarımız ve değerlerimizdir. Bu ortak değerlerimizden biri olan Mehmet Akif Ersoy, öncü bir aydın, fedakar ve ciddi bir mücadele adamı, muhteşem bir şair; aldığı geleneksel ve modern eğitimle son derece donanımlı bir alim, idrak kabiliyetiyle arif, savaşta cepheye atılacak kadar vatansever ve hakiki bir mütefekkirdir.” dedi.

Eğitim-Bir-Sen olarak, üç yıllık hizmet süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlere aile birliği başta olmak üzere, mazerete bağlı yer değişikliği hakkı verilmesi talebini çeşitli platformlarda dile getirdiklerini hatırlatan Öner, “Genel Merkez düzeyinde Kurum İdari Kurulu gündemine taşıdığımız söz konusu talebi, başta bakan yardımcıları olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde ısrarla gündeme getirerek Bakanlığın adım atmasını istemiştik. Yine sözleşmeli öğretmenlerin bu haklı talebinin karşılık bulması için ‘Sözleşmeli müjde bekliyor' çağrısında bulunarak Cizre/Şırnak'tan eylem başlatmış, sosyal medyada 132 bin paylaşımla Türkiye'de gündem oluşturmuş, 30 Aralık'ta iş bırakarak Ankara'da eylem yapacağımızı ilan etmiştik. Girişimlerimizin, çabalarımızın ve mücadelemizin sonuç vermesi, bizleri de sözleşmeli öğretmenlerimizi de memnun etmiştir. Sözleşmeli öğretmenlerimiz, kendilerine 2020 yarıyıl tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği hakkı veren Bakanlığa, soruna duyarsız kalmayarak çözüm iradesini göstermesinden dolayı müteşekkirdir.” diye konuştu.

“Biz yerli ve milli düşüncenin insanlarıyız”

Türk Milletinin en büyük hayallerinden biri olan yerli otomobile emeği geçenlere de teşekkür eden Öner şunları söyledi: “Yerli otomobil konusunda geçmişten beri yaşadığımız bir heyecan ve istek mevcuttu. Bu necip millete yaraşır bir ürün ortaya koymak en büyük hayallerimizden biriydi. Yerli otomobil satışa sunulduğunda Memur-Sen ve tüm hizmet kollarına ait hizmet araçlarımız, Genel Başkanımızın da dile getirdiği gibi yerli otomobil olacak. Bizim mecburiyetimiz mahkumiyetimiz olmuştur. Bu mecburiyet kalktığı zaman da kullandığımız araçlar yerli olacaktır. Çünkü biz yerli ve milli düşüncenin insanlarıyız, bu mefkurenin insanlarıyız. Bu yolculuğumuz sürecektir.”