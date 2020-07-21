İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğitim hizmetlerine özel yaklaşım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, çocuk kültür ve sanat merkezleri ile kreş öğretmenlerinin yer aldığı toplantıda, çocukların eğitim alırken herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yapılacak çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim toplantısına Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlık ederken, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan, kreş ve çocuk kültür ve sanat merkezleri sorumlularıyla eğitmenler katılım sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde eğitim konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını ve çalışmaları dikkatle yürüttüklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle sürecin farklı boyutlarda ve elde olmayan bir şekilde işlediğini, bu noktada çocukların herhangi bir sorun yaşamaması için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Eğitimde başarının sağlanması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Yıldırım, kreş öğretmenleri ve sorumlularıyla çocukların eğitim alırken herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yapılacak çalışmalar noktasında görüş alışverişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.