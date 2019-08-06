Eğitim kurumlarına belediyenin eli değdi

Hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde bulunan okulların boyama çalışmaları hız kazanırken çalışmalar kapsamında İzzettin 75. Yıl İlköğretim Kurumları, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Turgutlu Lisesi'nde boyama çalışması gerçekleştirildi.

Eğitim kurumlarının eksiklerini giderme adına çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi, yaz tatilini de fırsata çevirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü boya atölyesi ekipleri tarafından İzzettin 75. Yıl İlköğretim Kurumları, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Turgutlu Lisesi'nde boyama çalışması gerçekleştirerek okullar yeni bir görünüm kazandı. Okulların eksiklerine yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak hem eğitim öğretim yılında hem de yaz tatilinde okullarımızın eksiklerine yönelik çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz. Ekiplerimizde yaz tatilini de fırsata çevirerek İzzettin 75. Yıl İlköğretim Kurumları, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Turgutlu Lisesi'nde boyama çalışması gerçekleştirdi ve okullarımıza yeni bir görünüm kazandırdı. Öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılında sınıflarını daha güzel ve daha sağlıklı bir görünümle kullanacaklar” dedi.

Okul idarecileri de yapılan boyama çalışmaları için Belediye Başkanı Çetin Akın'a ve ekiplere teşekkür ettiklerini dile getirdi.