Eğitim tedbirleri görüşüldü

İlçelerde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Tedbirleri Toplantısı Vali Ahmet Deniz Başkanlığında, Valilik Brifing Salonunda yapıldı.

Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Kaymakamlar ve İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin katıldığı toplantıda, ilçelerde alınması gereken 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı tedbirleri görüşüldü.

Vali Ahmet Deniz, toplantıya katılan Kaymakamlardan öğrencilerin daha iyi ve daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

Vali Deniz yeni eğitim öğretim yılı için de şunları söyledi: “Uzun bir tatilin ardından yeni eğitim-öğretim yılına huzur ve güven içinde girmenin heyecanı, tatlı telaşı ve mutluluğu içindeyiz. Ailemizden sonra hayatımıza yön veren en önemli basamaklardan biri de hiç kuşkusuz okul hayatımızdır. Okullarımız; bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflerimize ulaştıracak birer eğitim yuvasıdır. Bir ülke için yapılacak en önemli yatırım insana, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırımdır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üreten, araştıran ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar iyi olacaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize faydalı bireyler olarak geleceğe hazırlanması görevi bizlere düşmektedir. Bu amaçla çocuklarımıza en iyi şartlarda eğitim imkanı sunmak üzere tüm hazırlıkları yapmaya, gerekli tedbirleri almaya gayret göstermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle değerli öğretmenlerimizin, sevgili öğrencilerimizin ve ailelerimizin 2019-2020 eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder; sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım.”