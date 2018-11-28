Eğitimci Başkan'dan MABEM'e övgü

Salihli'nin eğitimci Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan MABEM ve Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışan personele kolaylıklar diledi. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte MABEM'i gezen Başkan Kayda, MABEM Müdürü Ahmet Zühtü Özer'den bilgi alarak, öğretmenler ile sohbet etti. Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlıklar Şube Müdürü Nilhan Kılıç da eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'de açılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezini de (MABEM) ziyaret eden Başkan Kayda, MABEM'de görev yapan tüm öğretmenlere çiçek vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı. MABEM'in 30 öğretmen ile 966 öğrenciye eğitim hizmeti verdiğini ifade eden Başkan Kayda, “Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu hizmet, maddi anlamda ailelere, eğitim anlamında da öğrencilere katkı sağlıyor. Eğitim camiasında 33 yıl görev yaptım ve MABEM bu anlamda büyük bir eğitim hizmeti veriyor” dedi.