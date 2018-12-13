Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya'dan Sarıgöl'de seminer

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıgöl Yörük Beyi Halis Aslan'ın sponsorluğunda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere üç seansta seminer veren Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya büyük ilgi gördü.

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıgöl Yörük Beyi Halis Aslan'ın tarafından düzenlenen organizasyonla seminer verdi. Sarıgöl Belediyesi Düğün Salonunda öğrencilere yönelik "Özgüven ve Motivikasyon" konulu seminerde öğrencilere yaptığı esprilerle güldüren Eğitimci-Yazar Kapaklıkaya öğrencilerden büyük alkış topladı. Kapaklıkaya öğleden sonra öğretmenlere "İletişim" konulu seminer verdi. Aileler için de "Aile İçi İletişim" konulu konuşma yapan Kapaklıkaya, daha sonra kitaplarını okurları için imzaladı.

Seminere Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yasemin Oral, Hasan Karakuş, Sarıgöl Yörük ve Kültürlerini Yaşatma Derneği Başkanı Hüdaverdi Kaya, Yörük Beyi Halis Aslan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.