Eğitimciler kaliteyi artırmak için omuz omuza çalışacak

Eğitim-Bir-Sen Manisa teşkilatını makamında ağırlayan Manisa'nın yeni İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, “Manisa'yı eğitimde hak ettiği yere getirmek için, eğitim sisteminin paydaşlarıyla beraber istişareli bir şekilde emek vereceğiz.” dedi.

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, şube yönetim kurulu üyeleri, merkez ilçe temsilcileri ve MCBÜ temsilcisi ile birlikte Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret esnasında hayırlı olsun temennisinde bulunan Öner, “Biz teşkilat olarak işimizi en iyi şekilde yapmaya, milletimize hizmet etmeye, kamu görevlilerinin sorunlarının çözümünü sağlamak için ter akıtmaya, doğruları söylemeye, yanlışa işaret etmeye, haksızlıklara karşı sesimizi yükseltmeye, mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

Kamu görevlileri olarak, yeni bir süreci geride bıraktıklarını ve 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecinin mutabakatsızlıkla sonuçlandığını hatırlatan Öner, “2020-2021 için 3 milyon 200 bin kamu görevlisi, 2 milyon 100 bin memur emeklisi olmak üzere 5,5 milyona yakın insanın, 20 milyonu bulan kitlenin, toplumun dörtte birini oluşturan nüfusun milli gelirden alacağı payı belirlemek için yoğun bir trafik, gayret ve mücadele süreciydi. Mutabakatsızlıkla sonuçlandı. Kamu İşveren Heyeti'nin iki yıl için bize öngördüğü yüzde 14'lük zam oranını kabul etmemiz mümkün değildi. Buna tepki verdik. Rakam yükseltilmeyince ve kamu işveren süreci bu şekilde sonuçlandırınca da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na konuyu taşıdık ve kurulun bu konuda hakemlik yapmasını istedik. Üzülerek ifade edelim ki Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun ismi de artık değişmelidir. ‘Kamu İşvereni Hakem Kurulu' şeklinde bir tablo ortaya çıktı. Yüzde 14'lük zammı onaylayan, yeterli gören bir çerçeve üretildi. Zam oranı hakem kurulundan geçmiş olabilir ancak memurların vicdanından geçememiş ve sınıfta kalmıştır” şeklinde konuştu.

“Biz kargaşadan yana değiliz”

Darbe ürünü kılık ve kıyafet yönetmeliğinin miadının çoktan dolduğunu, bu çağ dışılığın artık tarihin çöp sepetinde yerini alması gerektiğini vurgulayan Öner, “Altı yıldır sivil itaatsizliğimizi sürdürüyoruz. Biz kargaşadan yana değiliz. Biz devlet ciddiyetinin ortadan kaldırılmasından yana da değiliz. Ama devletin bize ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmeyen insanlar olarak, öz yeterlilikleri gelişmemiş bireyler olarak davranmasını kabul edemeyiz. Bazı mülki idare amirleri ‘böyle devlet memuru mu olur, acayip adamlar, tuhaf tuhaf kıyafetlerle okula geliyorlar' diyorlar. Eylem devam ediyor. Eylemin nizamisi olmaz. Eylem nizamsızlıktır. Rahatsızlığı ortaya koymaktır. Gelin oturalım, tartışalım, bir çerçeve çizelim.” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici de şunları söyledi: “Eğitimciler olarak omzumuza yüklenen bu kıymetli görevi layıkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Manisa'yı eğitimde hak ettiği yere getirmek için, eğitim sisteminin paydaşlarıyla beraber istişareli bir şekilde emek vereceğiz. Eğitimin çıkmaz sokaklarına girmeden, enerjimizi ve zamanımızı verimli bir şekilde kullanarak sonuç alacağımızdan eminim. Nazik ziyaretiniz dolayısıyla size ve tüm teşkilat üyelerine teşekkür ediyorum.”