Eğitimcilerden Cumhur İttifakı adayına destek

Başkan Kayda, her iki sendikada da çiçeklerle karşılandı.

Ev sahipliğinden dolayı Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'e teşekkür eden Başkan Kayda, Cumhur İttifakının Salihli Belediye Başkan adayı olarak seçim çalışmalarına başladığını söyledi. Başkan Kayda, Cumhur İttifakının başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde tüm mahalleleri tek tek ziyaret edeceklerini vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyeleri, Cumhur İttifakının Salihli'de başarılı olması için çalışacaklarını dile getirdi. Bir eğitimci olmaktan gurur duyduğunu ve meslektaşları ile de bir arada olmaktan mutluluk duyduğuna vurgu yapan Kayda, “İyi ki öğretmen olmuşum. Çünkü öğretmenlik kutsal bir meslektir” dedi.

Bir eğitimci olarak görev yaptığı Belediye Başkanlığı döneminde Salihli'ye çok önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kayda, ilçeye kapalı spor salonu ve yüzme havuzunun yanı sıra, yer altı otoparkı, modern pazaryeri, atış poligonu, Masal Ormanı Parkı, prestij caddeleri, köprülü kavşak gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Bundan sonraki hedeflerinin daha büyük olduğuna işaret eden Başkan Kayda, “2016 yılında başlayan bu ittifak, bu kutsallık ve birliktelik ülkemizin bekası için devam ilelebet devam edecek. Çünkü biz şehirlerimiz, bayrağımız, vatanımız, şehitlerimiz ve bu ülkenin geleceği için yoldayız. Hep beraber yolda olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Kayda'ya sendika ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, İbrahim Karaca, Ali Rıza Ünveren ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç ile meclis üyeleri eşlik etti.