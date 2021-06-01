Eğitimdeki sorunlar masaya yatırıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eğitimcilerin sendika temsilcileri İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ile buluşarak eğitimde karşılaşılan sorunları masaya yatırdı.

Alaşehir'de sendika temsilcisi olan 5 sendika başkanı Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında Hüseyin Güneş ile buluştu. Buluşmada eğitimde karşılaşılan sorunları dile getirildi. Sorunların çözümleri konusunda görüş alışverişlerinde bulunulurken, Alaşehir'de 479 üye sayısıyla en yüksek üye sayısına sahip sendika Eğitim Bir Sen Sendikası yetkili sendika seçildi.

Sendika üye sayıları doğrultusunda, yetkili sendika belirleme toplantısı sonrası Alaşehir'de görev yapan eğitim sendikaları ilçe temsilcileri ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş bir araya geldi. Eğitim Bir Sen Alaşehir İlçe Temsilcisi Mustafa Yılmaz, Türk Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Osman Suat Çete, Eğitim Sen İlçe Temsilcisi Hasan Çelik, Eğitim İş İlçe Temsilcisi Selçuk Gümüştaş ve Anadolu Eksen İlçe Temsilcisi Hüseyin Açıl ile eğitim öğretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları değerlendirildi.

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Milli eğitim olarak en önemli paydaşlarımız sendikalardır. Öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, tüm eğitim camiası için ve de ülkemiz için dertlenen herkes bizim için kıymetlidir. Sendika başkanları ile eğitim üzerine verimli bir değerlendirme yaptık. Sendika başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tür toplantıları belirli zamanlarda tekrarlayarak, görüş alış verişlerinde bulunacağız." dedi.