Eğitime destek veren Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Karaoğlanlı Ortaokulu Müdürü Murat Arpacı ve Okul Aile Birliği üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu'na ziyarette bulunarak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e eğitime verdiği desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Karaoğlanlı Ortaokulu Müdürü Murat Arpacı ve Okul Aile Birliği Başkanı Julide Bayır ile yardımcısı Songül Akoral, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Okul Müdürü Murat Arpacı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eğitime verdiği desteklerinden dolayı 41 adet gülden oluşan çiçek buketini nazar değmemesi dileğiyle Nursel Ustamehmetoğlu'na verdi. Müdür Arpacı, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin eğitime verdiği desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletirken, bu desteklerin yeni eğitim öğretim döneminde de devam etmesi dileklerini iletti.