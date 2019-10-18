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Eğlenerek öğrendiler

Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde öğrenim gören minikler, çömlek yapma etkinliğiyle eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler, çömlek yapma etkinliğiyle eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Çamura şekil veren minikler unutamayacakları bir gün yaşadı.


Çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak ve onlara birey olgusunu kazandırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Manisa'da hizmet veren Büyükşehir Belediyesine ait kreş ve gündüz bakım evlerinde öğrenim gören minikler, yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Uncubozköy Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde öğrenim gören minikler, çömlek yapma etkinliğinde buluştu. Kreş Müdürü Narin Kansız ve öğretmenleri gözetiminde bir yandan çömlek yapmayı öğrenen minikler bir yandan da eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı.

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