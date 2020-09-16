Eğlenerek öğreniyorlar

Çağatay Uluçay İlkokulu, 8 ülkeden 26 öğretmen ve yüzlerce öğrencinin katıldığı 'Akıl ve Zeka Oyunları' e-Twinning Projesiyle çocukların akıl yürütme, sorgulama becerilerini geliştirip, yeteneklerini keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Çağatay Uluçay İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri Akıl ve Zeka Oyunları Her Yerde Projesi ile eğlenirken öğreniyor. Manisa'dan Çağatay Uluçay İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esmanur Tögel Çil'in katıldığı projenin Türkiye'de kuruculuğunu İzmir Bayraklı Osman Faruk Verimer İlkokulu Sınıf Öğretmeni Sibel Kara ve Gaziantep Nizip Asiye Ziylan İlkokulu Sınıf Öğretmeni Arzu Güven yapıyor. Projeye Türkiye, Moldova Cumhuriyeti, Azerbaycan, Romanya, Portekiz, İtalya, Bulgaristan, Gürcistan olmak üzere 8 ülkeden 26 öğretmen ve yüzlerce öğrenci katılıyor.

Akıl ve zeka oyunları ile öğrencilerin mantıklı düşünme, akıl yürütme, sorgulama becerilerini geliştirip, yeteneklerini keşfetmelerini sağlanması amaçlanırken; proje ile çocukların istedikleri her yerde evde, okulda, bahçede, piknikte aile ya da arkadaşları ile oynayarak zekalarını sürekli taze tutup, olaylara farklı bakış açısı kazanmaları, düşünme becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Web2.0 araçları ve dijital oyunlarla da öğrencilerin derslerini eğlenceli hale getirmek, teknolojiyi verimli kullanmak ve dijital medya okuryazarlığı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında yapılacak etkinlikler ise proje avatarı oluşturmak, afiş ve logo hazırlamak, web2.0 araçlarını kullanmak, web2.0 araçlarını kullanarak oyun tasarlamak, üç taş, sudoku, reversi, mangala, equilibro, resfebe, öğrenci tagul oluşturma, Qbitz, tangram, koridor, tabu oynamayı öğrenme olarak sıralandı. Proje sonunda ise turnuvalar, uluslararası ortaklarla takım çalışmaları gerçekleştirilecek. Eylül ayında başlayan projenin ocak ayında sona ereceği bildirildi.