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Ekmek fırını basarak yeğenini öldüren ve abisini yaralayan zanlı tutuklandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde abisine ait ekmek fırınını basarak öz yeğenini öldürüp, ağabeyini de yaralayan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde abisine ait ekmek fırınını basarak öz yeğenini öldürüp, ağabeyini de yaralayan katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ağabeyine ait ekmek fırını basan ve yanındaki pompalı tüfekle önce yeğeni Yılmaz Çamlıyol'u öldüren daha sonra da ağabeyi İsmail Çamlıyol'u yaralayan M.Ç. isimli şahıs Turgutlu Adliyesine getirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında polis yeleği giydirilerek adliyeye getirilen M.Ç. savcıya ifade verdi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan M.Ç. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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