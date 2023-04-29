Ekrem İmamoğlu Akhisarlılara seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 Mayıs seçimleri çerçevesinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde vatandaşlara seslendi.

Milli Egemenlik Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Ekrem İmamoğlu, “Sporda ve siyasette düşmanlık olmaz, rakibe düşman denilmez. Düşman gibi davranılmaz, sadece ve sadece rakip olurlar. Çıkar yarışırsın, ya yener ya da yenilirsin. Ben bunlara karşı hiç kaybetmedim, onu söyleyeyim. Ama yenilirsen de gider rakibini tebrik edersin, yoluna devam edersin. Siyaset budur, spor gibi centilmence kurallara uygun yapmak gerekir. Sevgili kardeşlerim siyaseti ölüm kalım gibi göstermeye kalkanlar milletin iradesinden korkanlardır. Siyasetin o tarafına bakanlar, korku deyince şuan korkuları biraz büyüdü. Korku deyince insan ne yaptığını ne dediğini bilmez hale gelir. Sapla samanı karıştırır. Bunlar da o hale geldiler. 14 Mayıs'a taktılar, siyasi darbe girişimi ilan ettiler. Onlar kazanınca siyasi irade tecelli ediyor, başkası kazanırsa onarlın ki darbe oluyor. Bu saçmalıklarla bu ülkenin düzgün, namuslu, makul insanlarını kandırabileceklerini düşünüyorlar. Bunların millete saygısı da yok. Bunların kendilerinde başka düşündükleri hiç kimse yok. Sadece kendilerini düşünüyorlar. Vatandaşın oy kullanarak darbe yapacağını düşünün insanların gerçekten aklının kıt olduğunu düşünüyorum. Bunların aklından kimseye hayır gelmez” dedi.