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Eksi 8 derecede yarı çıplak bisiklet sürdü

Manisa’da daha önce otobanda yarı çıplak şekilde koşan Yaşar Doğru, bu kez de karla kaplı bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı’da soyunarak, yarı çıplak şekilde bisiklet sürdü.

Manisa'da daha önce otobanda yarı çıplak şekilde koşan Yaşar Doğru, bu kez de karla kaplı bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'da soyunarak, yarı çıplak şekilde bisiklet sürdü. Eksi 8 derece soğukluğa aldırış etmeyen Doğru, kar banyosu yapmayı da ihmal etmedi.


Manisa'da ismini dünyanın ilk çevrecisi olarak bilinen Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'den alan Tarzan Bisiklet Grubu Lideri Yaşar Doğru (56), geçtiğimiz günlerde ilginç bir eyleme imza atarak, otoyolda yarı çıplak koştu. Doğru bu kez de karla kaplı, Manisa'nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Milli Parkı'nda soyundu. Bisikleti ile Spil'e çıkan Doğru, üstünü çıkararak Spil'de yarı çıplak şekilde bisiklet sürdü. Eksi 8 derecede kar banyosu da yapan Doğru, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

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