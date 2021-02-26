El ele verdiler, sokak hayvanlarını barınaksız bırakmadılar

Yunusemre Belediyesi ve Umut Vagonu Derneği el ele vererek sokak hayvanlarının ihtiyaç duyduğu kulübeleri ilçenin farklı noktalarına bıraktı. Dernek üyeleri tarafından üretilen ve her hava koşuluna uygun köpek kulübeleri Yunusemre Belediyesi tarafından verilen ulaşım ve taşıma desteği ile ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, sokak hayvanları için Yunusemre Belediyesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Şişmanlar açıklamasında, “Umut Vagonu Derneği ile beraber sokak hayvanlarımızın ihtiyacı olan kulübeleri belirli noktalara ulaştırdık. Derneğimizce imalatı yapılan kulübelerimiz sokak hayvanlarımızı her hava koşulunda koruma özelliğine sahip. Derneğimiz bizden ulaşım ve taşıma talebinde bulundu. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Umut Vagonu Derneği, projenin öncüsü olan Fen Bilgisi Öğretmeni Arzu Şahin Ünal da, verdiği destekten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.