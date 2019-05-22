El emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserler yıl sonu sergisinde vatandaşın beğenisine sunuldu.

Salihli Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün 2018-2019 eğitim öğretim yılı sergisi ve öğrenme şenlikleri Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu Sanat Galerisi'nde açıldı. Protokol üyeleri tarafından açılışı gerçekleştirilen ve binden fazla eserin yer aldığı serginin bugün saat 17.00'a kadar açık kalacağı ifade edildi. Salihli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yaş sınırı olmaksızın birçok kişiye önemli mesleki sertifikalar kazandırdıklarını vurgulayan Merkez Müdürü Yazka, 2018/2019 eğitim öğretim yılında değişik branşlarda toplam 355 kurs açtıklarını, kurslara 5 bin 40 bayan ve 4 bin 34 erkek olmak üzere toplam 9 bin 74 kursiyerin katıldığını belirtti. Halk oyunları ve spor gösterilerinin ardından davetliler kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Sergi açılışına, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Müftü Adem Karakelebek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, kursiyerler ve davetliler katıldı.