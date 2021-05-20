El hijyenine dikkat çekmek için el şeklinde kurabiye dağıttılar

Çok sayıda ölümlere yol açan Covid-19 salgınında el temizliğinin önemine dikkat çekmek için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde etkinlik düzenlendi. Hastane yemekhanesinde el şeklinde yaptırılan kurabiyeler, hastane personeline ve hastalara dağıtılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Ayrıca, yoğun bakım servislerinde görevli personele el dezenfektanı da dağıtıldı. Enfeksiyon Hemşireleri Süheyla Bastem ve Yıldız Özcanoğlu tarafından hastalara el hijyeninin önemi anlatılarak, el hijyenine dikkat edilmesinin birçok hastalığın önüne geçtiği belirtildi.