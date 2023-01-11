El sanatları kursları kadınlardan büyük ilgi görüyor

Yunusemre Belediyesi bünyesindeki lokallerde düzenlenen birbirinden farklı kurslarda kadınlar bir yandan yeni hobiler edinirken bir yandan da ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Yunusemre Halk Eğitim Merkezi'nden uzman öğretmenler tarafından verilen kurslar kursiyerler için oldukça faydalı geçiyor. Ayn-ı Ali Mahallesi Hanımlar Lokali ve Meslek Edindirme Kursunda kursiyerler haftanın 5 günü el sanatları kursu görüyor. Kurs hakkında bilgi veren El Sanatları Öğretmeni Şule Demirel, “Haftanın 5 günü kursiyerlerimiz burada çok güzel kurslar alıp yaptıkları ürünleri satarak kendilerinin keyifli ve güzel vakit geçirmesini sağlıyor. Belediyemizin hanımlar için açtıkları satış ofislerinde yaptıkları ürünleri satıyorlar. Burada keyifli ve güzel vakit geçiriyorlar” diye konuştu.

El emeği göz nuru ürünlerini Üreten Eller Mağazası'nda satma fırsatı bulduklarını dile getiren Kezban Baykal ise kendilerine bu imkanı sunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederek düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Bu kurslardan, belediye başkanımızdan çok memnunuz. Bu imkanları bize sundukları için çok teşekkür ederiz. Millet Çarşısında da Üreten Eller Mağazasında bizim yaptığımız ürünlerin satışını yapma imkanı sağladıkları için de çok mutluyuz.”

Funda Duran ise kurslardan çok memnun olduklarını belirtirken hobi edinmek isteyen bayanları kursa davet etti.