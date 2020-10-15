El yıkamanın önemine dikkat çektiler

Manisa'da 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla, el yıkamanın önemine dikkat çekmek için Merkezefendi Devlet Hastanesinde açılan stantta hastalara bilgilendirme yapıldı.

Korona virüs salgını dolayısıyla el yıkamanın öneminin arttığı bugünlerde 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla Merkezefendi Devlet Hastanesinde stant açıldı. El hijyeninin önemine dikkat çekmek için açılan stantta, Enfeksiyon Hemşireleri Süheyla Bastem ve Yıldız Özcanoğlu tarafından hastaneye başvuran hastalara el yıkamanın önemi anlatılarak sıvı sabun hediye edildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Enfeksiyon Hemşiresi Süheyla Bastem, “Günlük yaşantımızda ellerimiz, çevre ile sürekli temas halinde olan, bu nedenle de en fazla mikroorganizma barındıran organımızdır. Ellerimiz temiz gibi görünse de, gözle görülmeyen bakteri, virüs ve parazit yumurtaları gibi pek çok hastalık yapıcı etkeni üzerinde taşıyabilir. Hele günümüzde coronavirüs salgınında el yıkamanın önemi daha da artmış bulunmaktadır. Bizler de bu nedenle tanıtım amaçlı bir stant açtık. Hastalarımızı konu hakkında bilgilendiriyoruz” dedi.