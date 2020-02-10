Elazığlı depremzedeler unutulmadı

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 vatandaşın hayatını kaybettiği deprem sonrasında yara sarma çalışmaları devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi de, vatandaş işbirliğiyle ihtiyaç ve yardım malzemesinden oluşan 1 tır eşyayı daha depremzedelere gönderdi.

Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren tüm ekiplerini seferber eden ve Elazığ'a gıda ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1 tır dolusu yardım paketini hızla bölgeye ulaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de Manisalı vatandaşların da ulaştırdığı yardım malzemelerinden 1 tır daha Sivrice Belediyesine ulaştırmak üzere yola çıkardı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yüklenen malzemeler, depremzede vatandaşların yara sarması için kullanılacak. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Elazığ'a yardım ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.