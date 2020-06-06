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Elektrik direğine tırmanırken düşen işçi yaralandı

Manisa’nın Kula ilçesinde bir cadde üzerinde yapılan iyileştirme çalışmalarında elektrik direğine çıkmak isteyen bir işçi, direğe tırmanırken kullandığı basamaklardan birinin kırılması sonucu beton zemine düşerek yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir cadde üzerinde yapılan iyileştirme çalışmalarında elektrik direğine çıkmak isteyen bir işçi, direğe tırmanırken kullandığı basamaklardan birinin kırılması sonucu beton zemine düşerek yaralandı.


Olay, saat 09.45 sıralarında Kula'ya bağlı Zaferiye Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alparslan Caddesi'nde yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, elektrik direğinde tırmanmaya çalışan işçi Hüseyin Ç. (45), direğe tırmanırken kullandığı basamaklardan birinin kırılmasıyla yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çakal'ın düştüğünü görev iş arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, yaralı Çakal'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Tedavi için Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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