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Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı

Manisa’da, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım park halindeki bir kamyonun kasasının yanmasına sebep oldu.

Manisa'da, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım park halindeki bir kamyonun kasasının yanmasına sebep oldu. Paniğe neden olan yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü.


Olay, Yunusemre ilçesi Mutlu Mahallesi'ndeki boş bir arsada meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım, tellerin hemen altında park halinde bulunan 45 HH 022 plakalı kamyonun üzerine düştü. Kasa bölümü alev alan kamyon, yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi faciayı önledi. Yangın, park halinde bulunan diğer araçlara sıçramadan söndürüldü. Kamyonun kasası kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen ekipler elektriği kesip, arızanın giderilmesi için çalışma başlattı.

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