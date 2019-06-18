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Elektrikli bisiklet sürücüsü tırın altında can verdi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde şehir merkezinden geçen karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde şehir merkezinden geçen karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 21.00 sıralarında Nesip Çiftçi (70) şarjlı bisikletiyle SSK Kavşağından dönmek isterken, İstanbul'dan İzmir istikametine seyir halinde olan 45 C 8032 plakalı tırın altına girdi. Yaklaşık 200 metre tırın altında sürüklenen şarjlı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Nesip Çiftçi'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Çiftçi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazada hayatını kaybeden Nesip Çiftçi'nin cansız bedeni ilk incelemenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olayla ilgi soruşturma devam ediyor.

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