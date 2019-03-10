İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elektrikli bisikletiyle yol kenarında bekleyen otomobile çarptı

Manisa’da elektrikli bisiklet sürücüsü, yol kenarında bekleyen otomobile çarptı.

Manisa'da elektrikli bisiklet sürücüsü, yol kenarında bekleyen otomobile çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralanırken, elektrikli bisiklet ikiye ayrıldı.


Kaza, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Manisa'dan İzmir istikametine gidiş yolunda saat 12.00 sıralarında 22 yaşındaki Halil F. A., elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken aynı istikamette emniyet şeridinde bekleyen Hakan Ö. (41) idaresindeki 64 NN 720 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücü Halil F. A. yaralandı. Elektrikli bisiklet ise çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılırken, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralı genç, ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.