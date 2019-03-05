Elektrikli otobüsler Manisa trafiğini rahatlatacak

Başkan Ergün, elektrikli otobüslerin test sürüşlerinin başlamasıyla birlikte uygulamaya başlanan trafik akışında tek yön uygulaması ile ulaşımda sürenin yarı yarıya kısaldığını kaydetti.

Başkan Ergün, katıldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi WEB TV'deki Gündem Özel programında bir süredir test sürüşleri devam eden temiz, konforlu ve en önemlisi çevreci olan elektrikli otobüsler konusuna değindi. UKOME kanalıyla kentte uygulamaya başlanan yeni trafik akışı hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi, büyükşehir olmasıyla birlikte Türkiye genelinde ulaşım master planını tamamlayan 3. ya da 4. büyükşehir. Ulaşım master planını yapmadığınız sürece hiçbir şekilde il içinde alacağınız radikal kararlar konusunda ilerleyemiyorsunuz. Yeni kanun, yeni yönetmelikler, bütün kurumların görüşlerinin alındığı UKOME dediğimiz birimde her türlü kararı almak zorundasınız. Biz ulaşım master planını büyükşehir olduktan sonra ilk sene içinde acil bir şekilde 1-1,5 yıllık bir çalışmayla tamamladık. Bunun semeresini de il merkezi ve ilçelerdeki toplu ulaşım araçlarının yenilenmesi noktasında ilk icraat olarak hayata geçirdik. 17 ilçede bugün binin üzerindeki eski dolmuşlar, köy dolmuşları gibi araçların yenilenmeleri yapıldı. Buna ilave olarak ulaşım noktasında, bin 88 mahallede vatandaşlarımızın ilçe merkezlerine, ilçe merkezlerinden Manisa merkeze gelebilmelerine hizmet veren 160 otobüsümüz bugün MANULAŞ bünyesinde faal olarak çalışmaktadır. MANULAŞ bünyesinde bu araçlar GPS'li, kameralı, alçak tabanlı otobüsler olarak hizmet vermektedir” dedi.

“Günün pik saatlerinde trafik kilitleniyordu”

Başkan Ergün, günün belirli saatlerinde trafiğin kitlendiğine dikkati çekerek, “Manisa merkezin en büyük sorunutrafik sıkışıklığı. Günün pik saatleri dediğimiz OSB'ye gidiş ve dönüşlerde servis araçlarının yoğunluğunun arttığı sabahın erken saatlerinde ve akşam vardiya dönüşü olan 15.30-16.00'dan sonra Manisa'nın ana arterlerinde trafik kilitleniyordu. Sadece Manisa'ya özgü bir olay değil bu. Bununla ilgili ulaşım master planı kapsamında Manisa merkezinin de yollarının haritasını çıkardık. Bununla ilgili tüm çalışmalar şu anda tamamlanmış durumda. Bu çalışma sonunda Moris Şinasi Kavşağı'ndan, Dış Mahalle, Şeyh Fenari Cami, İki Lüleli Cami, Kırmızı Köprü ve Sultan Cami hattında Manisa merkeze gelişte tek yön uygulamasına geçtik. Yine aynı şekilde yeni yapılan Şehir Hastanesi'nden Seyfettin Bey Caddesi üzerinden, Hükümet Önünden, Moris Şinasi Kavşağı'nı takip ederek Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne gidecek olan hattı da tek yönlü devreye aldık” diye konuştu.

“Birinci önceliğimiz”

Ulaşımda yapılan yeniliklerinin amaçları hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, “Bu iki hat içinde elektrikli otobüsler öncelikle neyi amaçladı. Manisa merkezde 155 Nolu Kooperatif bünyesinde çalışan 168 adet turkuaz renk araçlarımız var. Yaklaşık 7-8 senedir hizmet veriyorlar. 20 adet 18 metrelik ve 2 adet 25 metrelik, toplamda 22 adet elektrikli otobüsün şu ana kadar 13'ünün teslimi yapıldı. Bu otobüslerin teslimi tamamlandığında yeni garajdan, şehrin merkezine gelen bir hat daha devreye girecek. Otobüslerin teslimi tamamlanmadığından o hattı devreye almadık. Manisa'da daha önceden ulaşım noktasındaki 168 otobüsün çalıştığı hatlar vardı. Bu hatların da tamamında yenileme yaptık. Ulaşım sürelerini kısaltmak için çalışmalar yaptık. Yeni oluşturulan 14 hatta ulaşımda süreler yarı yarıya azaldı. 50 dakikada gittiğiniz yerlere artık 25 dakikada gidiyorsunuz. 155 Nolu kooperatif yetkilileri ile protokol yaptık. 1 Mart itibari ile 168 araç artık Manisa Büyükşehir Belediyesi MANULAŞ şirketi ile bizim kontrolümüzde çalışmaya başladılar. Hepsi bizim havuzumuzda. İnsanlara hizmeti daha iyi nasıl yaparız konusunda MANULAŞ burada Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olarak onlarla birlikte hareket ederek, vatandaşa daha iyiyi sunabilmek için çalışma yapacak. Vatandaşlarımızı gideceği yere çok daha hızlı şekilde, toplu taşımayı kullanmayı arttırıcı, özel araçlarını kullanmak yerine toplu taşımayı kullanarak daha hızlı ulaşımlarını sağlamak bizlerin önceliği olacak” dedi.

“Manisa'da toplu taşıma oranı yüzde 8”

Manisa'daki toplu taşımayı kullanma oranının oldukça düşük olduğuna vurgu yapan Başkan Ergün, “Manisa'da şu anda toplu taşıma kullanma oranı yüzde 8. Çok düşük bir oran. Bugün bütün büyükşehirlerde ana arter, omurga dediğimiz hatlar tamamen trafiğin kaymasıyla ilgili alınmış kararlarla dolu. Jandarma, itfaiye, emniyet, kaymakamlık, ilçe belediyesi gibi ulaşımla ilgili kurumların bulunduğu 17 kurumun tamamı UKOME'niniçinde. Hepsinin ortak görüşleriyle kararlar alınıyor. Biz sadece Ulaşım Daire Başkanlığı olarak planlamalarını yaparız, önerileri UKOME'ye getiririz. Projeler ve altlıkları hazırlanırsınız ve sunarsınız. Sahadan gelen şikayetler konusunda da vatandaşlardan gelen dilekçeleri UKOME'ye aktararak kararlar alınır. Bir yere konulacak kasisin kararı bile UKOME'de alınır. Okul önleri, parkların önleri, hızlı trafiğin yavaşlatmak için konulan bir kasisi dahi UKOME'den geçirmek zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Ergün, tercihli yolların yapılmasının bir amacı olduğunu belirterek, “Tercihli yoldan, sadece buradan elektrikli otobüsler ve 155 nolu kooperatifin 168 aracı geçecek. Yönetimden aldığım bilgide çarşı merkezinden küçük sanayiye 12 dakikaya düşmüş. Bu süre daha önce 30 dakikaymış. Bu yolun özelliği trafiğin akışını sağlamak. İkinci getirdiği etken ise özel araçlar ve şehrin içinden geçen, trafiği kullanan araçların kimi yerde 4 şeritli kimi yerlerde 3 şeritli olan tek yön güzergahını kullanacak olmasıdır” şeklinde konuştu.

“Parklanmalara kısa süreli izin verilecek”

Tek yön uygulamasının yapıldığı güzergahlarda araç parklanmalarına izin verilmeyeceğini ifade eden Başkan Ergün, "Bu hatlarda sabah 06.00 ile 09.00 arasında, gün içinde 15.00'dan sonra 19.00'a kadar parklanma yasağı getirildi. Sabah 09.00 ile 15.00 arası, 6 saatlik sürede, akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya kadar olan sürede vatandaşlarımız tercihli yolun karşısındaki kaldırımı geçici parklanmayla kullanma hakkına sahip. Bu süreler arasında kısa süreli olarak vatandaşlarımız eşya indirip yüklemeye ya da dükkandan bir şey alıp gelene kadar parklanmaya izin verildi. En büyük sıkıntı, herkesin aracını dükkanının önüne koyma isteğinden kaynaklanıyor. Ana arterlerimizde sıfır işgal uygulaması var. Vatandaşlarımız, ailelerimiz, annelerimizin kaldırımlarda rahat bir şekilde yürümelerini sağlayabilmek amacıyla alınan sıfır işgal uygulaması. Yapılan anketlerde yüzde 90 memnuniyet var. Vatandaşlarımız bu uygulamadan mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Yüzde 10 kesim memnun değil. Kimler mutlu değil, bunlar dükkanın önüne teşhir edeceği malları çıkartamaya esnaflarımız. Bugün itibari ile fabrikaların servis otobüslerinin 15 dakika öne gelmesiyle ‘Niye erken geldiniz' şeklinde sorularını aldık. Yarım saatte gidilen yere şimdi 12-13 dakikada gidiliyor. Bundan sonra servis araçları servise 15 dakika daha geç çıkacaktır. Vatandaşımız evinden 15 dakika daha geç çıkacaktır. Zaman insan için çok önemli ve kıymetli” diye konuştu.