Elektrikli otobüsler test sürüşlerine başladı

Şehir Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi arasında test sürüşlerine başlayan elektrikli otobüslerin ulaşımı hızlandırması açısından önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde ulaşımda yeni bir döneme daha girildi. Manisa'nın toplu ulaşımına entegre edilen çevre dostu elektrikli otobüsler ilk deneme sürüşlerine başladı. Elektrikli Otobüsler test sürüşleri boyunca Şehir Hastanesinden Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Deneme sürüşlerinde yeni güzergahların nasıl işlendiğini de gözlemlediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde toplu taşıma sisteminin modernizasyonu kapsamında hayata geçirilen elektrikli otobüslerimizin test amaçlı deneme sürüşlerine başladık. 22 Şubat tarihinde ana aks diye nitelendirdiğimiz İzmir Caddesi ve 8 Eylül Caddesi'nde yön uygulamasına geçtik. Ulaşım Zabıta ekiplerimiz ve Emniyet Trafik ekiplerimiz ile tercihli yol üzerinde araç parklanmasını önledik. 4 adet elektrikli otobüsümüzü toplu taşıma sistemine dahil ettik. Trafik akıcı bir şekilde işliyor. Olumsuz bir durum olmadı. Toplu taşıma araçları da tercihli yolları kullanıyor. Ekiplerimiz ile sahadayız. İnşallah kazasız, belasız bir toplu taşıma sistemini vatandaşlarımıza sunmuş oluruz. Test sürüşlerimiz Şehir Hastanesi ile Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi arasında devam ediyor. Vatandaşlarımızı test sürüşlerimiz boyunca ücretsiz olarak duraklardan alıyoruz” dedi.

Yeni ulaşım sisteminin zaman açısından ulaşımı kolaylaştıracağına dikkat çeken Manisa Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Erdoğan Akatmacı, “Tercihli yollar zaman kazandırıyor. Trafik hızlı akıyor. İlk gün olması açısından bazı aksamalar oluyor. Güzergahlar vatandaşlar tarafından öğrenilince güzel olacak. Test sürüşleri vatandaşlar tarafından da güzel karşılandı. Beklemelerin olmayışı vatandaşı memnun etti. 30 dakikada gidilen yerlere 15-20 dakika gibi bir sürede gidilecek. Bizim için sistem güzel oldu. Park sorunu var. Eski Garajın orada da bir düzenleme oluyor. Park sorunu çözüldükçe toplu taşımanın kullanımı da iyi olacak. Elektrikli otobüsler iyi bir hizmet oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum” dedi.

Test sürüşlerinde elektrikli otobüsleri tercih eden vatandaşlar da ulaşımın modern ve konforlu hale gelmesini takdirle karşıladıklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Öte yandan test sürüşleri esnasında vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.