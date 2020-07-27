Elinden düşürdüğü tüfek ağır yaraladı

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde traktöre binmek isterken elinden düşürdüğü tüfeğin bir anda ateşlemesi sonucu vücuduna saçma isabet eden adam ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kula ilçesine bağlı Narıncalı Pıtrak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tarlasındaki ekinleri sulamak için ikametinin önündeki kendisine ait 45 RZ 328 plakalı traktöre binmek isteyen Hüseyin Bilmez'in(47), elinden düşürdüğü tüfeğin ateşlenmesi sonucu boyun, göğüs ve sol koluna saçmalar isabet etti. Bilmez'in bir anda yere yığıldığını gören ailesi ve mahalleli vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ağır yaralı Bilmez'i Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada da tetkikleri yapılan ağır yaralı Bilmez, hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Bilmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan savcılık talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Jandarma Olay Yeri İnceleme(OYİ) ekipleri tarafından olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede yere düşerek ateşlenen tüfeğin dolu olduğu ve emniyet kilidinde olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.