Emcelli Biberi'ne coğrafi mahreç işareti

Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesi'nde 150 yıla aşkın süredir organik bir şekilde yetiştirilen meşhur acı ve tatlı biber coğrafi mahreç işareti aldı.

Ünlü Emcelli biberleri Ege bölgesinde lezzeti ile kendini kabul ettiren ürünler arasında yer alıyor. Üreticiler ünlü Emcelli biberlerinin tohumlarından alarak gelecek yıl için saklıyor. Bu uygulama 150 yıla aşkın süredir devam ediyor.

Sarıgöl Kaymakamlığı tarafından da bu konuda coğrafi işaret alınması için de çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada Emcelli Biberini korumak maksatlı 14 Şubat tarihi itibariyle coğrafi mahreç işareti aldı.