Emcelli'de su sıkıntısı yeni sondajla son bulacak

Yapılacak testlerin ardından sondajın kullanıma alınmasıyla birlikte Emcelli'de içme suyu sıkıntısı son bulacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temini konusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli mahallesine içme suyu sağlanan sondaj kuyusunun artık yeterli gelmemesinden ve kum çekmeye başlamasından dolayı, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni bir sondaj kuyusu açıldı. 250 metre derinlikte suya ulaşılan sondajda gerekli testler yapıldıktan sonra mahalleye kesintisiz içme suyu sağlanacak.

Emcelli Mahalle Muhtarı Sezai Küçüközkan, mahallenin son zamanlarda nüfus ve yerleşim alanı olarak büyümesiyle birlikte mevcut sondajın zamanla yetersiz gelmeye başladığını belirterek, “Özellikle yaz aylarında yeraltı sularının derinlere çekilmesiyle birlikte sondajımız kum çekiyor ve yeterli içme suyu sağlayamıyordu. Şebekemize karışan bu kumlar yüzünden de vatandaşlarımız mağduriyet yaşadı. Durumu MASKİ Genel Müdürlüğüne bildirdik. Sağ olsunlar sorunumuza kulak verip yeni bir sondaj kuyusu açarak bizi bu dertten kurtardılar. Yeni sondajımızın kullanıma alınmasıyla birlikte bu sorunumuz da çözüme kavuşacaktır. Hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e binlerce kez teşekkür ediyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” açıklamasında bulundu.