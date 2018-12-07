Emirhacılı süt toplama merkezi dualarla açıldı

Manisa'nın Salihli ilçesi Emirhacılı Mahallesi'ndeki S.S Tarımsal Kalkınma Kooperatifi süt toplama merkezi düzenlenen törenle dualarla hizmete girdi.

Süt toplama merkezinin açılışında konuşan kooperatif başkanı İsmail Doğan, yeni yapılan toplama merkezi ile bölgede toplanan tüm sütlerin bir noktada toplanacağını belirtti. Yeni kooperatif binasının yöre halkına hayırlı olmasını dileyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ise “Salihli Belediyesi olarak Emirhacılı Mahallemize birçok hizmet getirdik. Kırsal mahallesiyle, şehir merkeziyle toplam 102 mahallesiyle Salihli bizim her şeyimiz. Mahallemize hep birlikte kazandırdığımız böyle bir hizmetten dolayı çok mutluyum. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman her zorluğu çözeriz. Mahalle halkımıza süt toplama merkezimiz hayırlı olsun” dedi.

Açılış törenine, Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın yanı sıra, Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu, İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, siyasi partilerin temsilcileri, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.