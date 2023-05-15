Emlak vergisi ödemeleri başladı

taksit ödemeleri başladı. 31 Mayıs 2023 mesai bitimine kadar devam edecek ödemelerde ayrıca Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun dahilinde mükellefler borçlarına ilişkin yapılandırma işlemlerini de yapabilecek.

Yunusemre ilçesi emlak, ilan ve reklam ile çevre temizlik vergisi 2023 yılı 1. taksit ödemelerini yatırmak isteyen vatandaşlar hafta içi 17.30'a kadar ödemelerini yapabilecek. Yunusemre Belediyesi'nden yapılan açıklamada ayrıca Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' dahilinde vergi mükellefi vatandaşların, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergi, borç ve cezalarının da yapılandırıldığı ve yapılandırmanın da 31 Mayıs 2023'te son bulacağı ifade edildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mesken ve iş yerlerine yönelik emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2023 yılı 1. taksit ödemeleri başladı. Mükelleflerimiz ödemelerini veznelerimize nakit ya da kredi kartıyla yapabileceği gibi e-belediye sistemi üzerinden kredi kartıyla da yapabilirler. 2023 yılı öncesine ait gecikmeye düşmüş vergi ödemelerinin de bu ay veznelerimizden yapılması durumunda kredi kartına taksit imkanı da sunuyoruz. Ayrıca 7440 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' dahilinde borç yapılandırması da ay sonunda son bulacak. Mükelleflerin mağdur olmamaları, cezalı duruma düşmemeleri adına vergilerini ve yapılandırma işlemlerini 31 Mayıs Çarşamba günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Herhangi bir yoğunluk yaşanmaması adına vezne ve tahakkuk birimi hafta içi öğlen arası hafta sonu 09.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecek."