Emlak Vergisi ödemeleri online da yapılabilecek

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mesken ve iş yerlerine ait emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergisinin 2020 yılı 1. taksit ödemeleri 31 Mayıs Pazar günü sona eriyor. Mükellefler, ödemelerini e-belediye sistemi üzerinden de yapabilecekler.

Yunusemre İlçesinde mesken ve iş yerlerine ait emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergisinin 2020 yılı 1. taksit ödemeleri devam ediyor. 31 Mayıs Pazar günü sona erecek takvimde mükelleflerin herhangi mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını isteyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vergilerin e-belediye sistemi üzerinden yapılabileceğini belirtti. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyemizde mesken ve iş yerlerine yönelik emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin 2020 yılı 1. taksit ödemeleri devam ediyor. Ödemeler 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Mükelleflerimiz ödemelerini tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkmadan ebelediye.yunusemre.bel.tr adresine girip yapabileceği gibi, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak hafta içi mesai saatlerinde belediyemize gelerek veznelerimizden nakit ya da kredi kartıyla yapabilir. Mükelleflerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ödemelerini son güne bırakmamalarını önemle rica ediyorum” diye konuştu.