Emlak vergisi ve yapılandırma için son gün 31 Mayıs

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 2023 Yılı Emlak Vergisi ilk taksit yatırma süresinin ve 7440 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' dahilinde borç yapılandırmasının 31 Mayıs 2023'te son bulacağını hatırlattı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, emlak vergisinin ilk taksitini yatırma süresinin 31 Mayıs günü son bulacağını söyledi. Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak 2023 yılı emlak vergilerinin 1. taksitlerinin tahsilatlarına başladık. Süreyi vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatma ihtiyacı duyduk. 31 Mayıs'a kadar tahsilat işlemlerimiz devam edecektir. Bu noktada ödeme yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesi üzerinden online işlemlere girerek ödemelerini yapabilecekler. Bunun yanı sıra belediyemizin veznelerinden nakit ya da kredi kartı ile taksit ödemelerini yapabilecekler. Ayrıca dileyen vatandaşlarımız istediği şehirden herhangi bir Halk Bankası online veya banka veznelerinden yatırabilir” dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7440 Sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' dahilinde vergi mükellefi vatandaşların, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki vergi, borç ve cezalarının da yapılandırıldığını hatırlatan Başkan Çelik, "Yapılandırmada 48 aya kadar taksitlendirme seçeneği mümkün. Borçlar, 31 Aralık 2022 tarihinden önceki beyanname ve borçları içermekte olup, 31 Mayıs 2023 müracaatın son günüdür. Peşin ödeme halinde borç faizinin yüzde 90'ı affa uğrayacak. Bu da büyük bir fırsattır. Taksitli ödemelerde de büyük avantajlar olup belediyemiz, görevli tüm personeliyle başvuran vatandaşlarımıza yardımcı olmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.