Emlakdere-Kayapınar arası taşkınlar son bulacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınları önlemek amacıyla il genelinde proje geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Emlakdere ve Kayapınar mahallelerinde taşkınları önlemek amacıyla yapılacak olan yağmur suyu hattı projesi hakkında bilgi almak amacıyla bölgede incelemelerde bulundu. Genel Müdür Aslay'a, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, şube müdürleri ve yetkili personel de eşlik etti.

“Taşkın tehlikesi tarihe karışacak”

Yağışlı havalarda derelerden taşma yapan suların vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğunu, aynı zamanda iki mahalleye ulaşımı sağlayan yolda da tahribata neden olduğunu belirten Genel Müdür Burak Aslay, “Yunusemre ilçemize bağlı Emlakdere ve Kayapınar mahallelerinde aşırı yağışlı havalarda dere yataklarında taşma meydana geliyor, sular hem iki mahalle arasındaki geçiş noktası olan yola geliyor ve ulaşımı aksatıyor hem de bölgedeki hanelere kadar ulaşarak vatandaşlarımızı zor durumda bırakıyordu. Bu sorunu kökten çözmek amacıyla bir proje geliştirdik. Yaklaşık olarak 1400 metrelik bir yağmur suyu hattı projesi ile burada yaşanan taşkınların önüne geçmek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile gerçekleştireceğimiz yatırımın proje aşaması tamamlanmak üzere, yakın zamanda da imalatlarına başlayacağız. Vatandaşlarımızın artık böyle bir mağduriyet yaşamaması ve ulaşımın aksamaması için yapacağımız bu çalışma ile taşkın tehlikesi tarihe karışacak” ifadelerini kullandı.