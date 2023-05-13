Emniyet kemerinin önemi simülasyon ile anlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle ‘Bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosu ile düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında düzenlenen programda Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden gönderilen simülasyon aracı ile emniyet kemeri takmanın önemi vurgulandı.

Turgutlu'da İlçe Trafik Şube ve Jandarma ekipleri tarafından emniyet kemeri takmanın önemi simülasyon aracı ile uygulamalı olarak öğrencilere ve vatandaşlara anlatıldı. Simülasyon aracına binen vatandaşlar, emniyet kemerinin takılı olmasının ne kadar önemli olduğunu ve ters dönen araçta hayat kurtardığını söyledi.

Perşembe günü saat 11.00-16.00 arasında gerçekleşen programa 350 öğrencinin yanı sıra vatandaşlarda büyük ilgi gösterdi. 5 kilometre hızla 360 derece dönebilen araçta öğrenciler ve vatandaşlar, emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu, ters dönen araçta hayatı nasıl kurtardığını deneyimleyip öğrendi. Yapılan açıklamada emniyet kemerinin can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaların ise yüzde 60 kadar azalttığı bildirildi.